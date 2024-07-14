Команда Фабрегаса нацелилась на еще одного бывшего топ-игрока

Итальянский Комо нацелился на ещё одного бывшего топа, пишет Никола Скира

Напомним, ранее сообщалось об интересе клуба к Варану, Марсиалю, Морено и ряду других известных футболистов.

Теперь же, согласно сообщению инсайдера, клуб нацелился подписать свободным агентом Мемфиса Депая.

Якобы сам Фабрегас хочет видеть форварда в команде. Однако сам 30-летний Депай пока ещё не уверен, где хочет продолжить карьеру.

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