Команда Фабрегаса нацелилась на еще одного бывшего топ-игрока
Комо интересуется Мемфисом Делаем.
Итальянский Комо нацелился на ещё одного бывшего топа, пишет Никола Скира
Напомним, ранее сообщалось об интересе клуба к Варану, Марсиалю, Морено и ряду других известных футболистов.
Теперь же, согласно сообщению инсайдера, клуб нацелился подписать свободным агентом Мемфиса Депая.
Якобы сам Фабрегас хочет видеть форварда в команде. Однако сам 30-летний Депай пока ещё не уверен, где хочет продолжить карьеру.
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