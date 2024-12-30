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Сфотографировался с винтовкой и снялся в рэп-клипе: экс-форвард сборной Нидерландов съездил на историческую родину

Мемфис Депай с пользой посетил Гану.
Сегодня, 19:07
Мемфис Депай / Getty Images
Мемфис Депай / Getty Images

Нападающий Коринтианса Мемфис Депай провел отпуск на родине своего отца.

Его отец родом из Ганы, а потому ранее футболист открыл там собственный социальный проект. По окончании сезона в Бразилии Мемфис решил съездить в небольшой отпуск.

Как утверждает A Bola, главной целью поездки были съемки клипа известного рэпера MC Hariel. Видео должно выйти в следующем году.

Однако также Депай проведал, как идут дела у его проекта, а еще посетил пехотный батальон войск Ганы. Об этом форвард рассказал в Инстаграме, опубликовав соотвествеющее фото.

Ранее также сообщалось, что игрок Манчестер Юнайтед может переехать в Испанию.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мемфис Депай

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