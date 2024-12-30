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Футбол

Испанский клуб хочет арендовать игрока Манчестер Юнайтед

Бетис готов платить часть зарплаты Антони.
Сегодня, 18:25
Антони / Getty Images
Антони / Getty Images

Реал Бетис связался с Манчестер Юнайтед по поводу аренды Антони, пишет Marca.

Испанский клуб готов взять в аренду бразильского вингера и уже обсуждает с манкунианцами финансовые условия сделки.

Бетис даже готов платить часть зарплаты бразильцу, лишь бы провернуть сделку. 

В текущем сезоне у Антони всего 77 минут в рамках АПЛ, при Рубене Амориме бразилец все так же не проходит в стартовый состав.

Ранее также сообщалось, что Рубен Аморим исполнил мечту юного фаната.

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