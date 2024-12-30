Тренер Манчестер Юнайтед покатал на своем авто юного фаната

Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим исполнил маленькую мечту фаната клуба.

Мальчик захотел поздравить португальца с прибытием в его любимый, так что подготовил для тренера открытку и ждал около тренировочной базы.

Когда Аморим приехал, мальчик вручил ему подарок, а затем похвалил автомобиль португальца. На что Рубен предложил парню покататься вместе с ним.

Естественно, специалист спросил разрешения у матери ребенка, а получив согласие, посадил паренька на переднее сиденье и проехал с ним один круг вокруг Каррингтона.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед планирует заменить Онана.

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