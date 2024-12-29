Манчестер Юнайтед может летом заменить Онана

Манчестер Юнайтед рассматривает скорый трансфер голкипера Брайтона Брата Вербрюггена, пишет Daily Mail.

Напомним, что сейчас первым номером манкунианцев явялется Андре Онана, которого приглашал в клуб еще Эрик тен Хаг.

Новое руководство клуба очень озабочено нестабильностью камерунского кипера, который чередует феноменальные матчи с абсолютно провальными.

Решить эту проблему клуб намерен за счет 23-летнего бельгийца Барта Вербрюггена, который хорошо себя проявляет в Брайтоне.

Ожидается, что Манчестер Юнайтед совершит трансфер летом, вратарь обойдется клубу в примерно 30 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Арсенал нацелился на одноклубника Ярмолюка.

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