Манчестер Юнайтед может летом заменить Онана
Манкунианцы хотят получить более стабильного вратаря.
Манчестер Юнайтед рассматривает скорый трансфер голкипера Брайтона Брата Вербрюггена, пишет Daily Mail.
Напомним, что сейчас первым номером манкунианцев явялется Андре Онана, которого приглашал в клуб еще Эрик тен Хаг.
Новое руководство клуба очень озабочено нестабильностью камерунского кипера, который чередует феноменальные матчи с абсолютно провальными.
Решить эту проблему клуб намерен за счет 23-летнего бельгийца Барта Вербрюггена, который хорошо себя проявляет в Брайтоне.
Ожидается, что Манчестер Юнайтед совершит трансфер летом, вратарь обойдется клубу в примерно 30 млн евро.
Ранее также сообщалось, что Арсенал нацелился на одноклубника Ярмолюка.
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