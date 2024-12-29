Арсенал намерен подписать одноклубника Ярмолюка

Лондонский Арсенал собирается серьезно усилить свою атаку.

Как сообщает издание CaughtOffside, «канониры» серьезно рассматривают приобретение Рандала Коло Муани из ПСЖ, за которого поспорит, в частности, с Манчестер Юнайтед.

Также коллектив Микеля Артеты хочет усилиться универсалами группы атаки Брайаном Мбемо из Брентфорда и Мохамедом Кудусом из Вест Хэма.

Кроме того, испанский специалист хочет видеть в клубе Арду Гюлера, который имеет недостаток игровой практики в Реале.

Напомним, ранее сообщалось, что Артета назвал неутешительные сроки возвращения Сака.

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