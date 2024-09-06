Экс-игрок Барселоны перейдет в чемпионат Бразилии

Бразильский Коринтианс подпишет звезду огромного масштаба для местного чемпионата.

Как сообщает Фабрицио Романо, «черно-белые» усилятся Мемфисом Депаем, который ныне пребывает в статусе свободного агента.

Читай также: Экс-звезда Манчестер Юнайтед может продолжить карьеру в Бразилии

Голландец подпишет соглашение до 2026 года. Финансовые детали остаются неизвестными.

Последним клубом Депая был Атлетико Мадрид. Также он выступал за ПСВ, Лион, МЮ и Барселону.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!