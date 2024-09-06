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Футбол

Экс-игрок Барселоны перейдет в чемпионат Бразилии

Коринтианс усилится Мемфисом Депаем.
Сегодня, 19:56

Бразильский Коринтианс подпишет звезду огромного масштаба для местного чемпионата.

Как сообщает Фабрицио Романо, «черно-белые» усилятся Мемфисом Депаем, который ныне пребывает в статусе свободного агента.

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Голландец подпишет соглашение до 2026 года. Финансовые детали остаются неизвестными.

Последним клубом Депая был Атлетико Мадрид. Также он выступал за ПСВ, Лион, МЮ и Барселону.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: коринтианс Мемфис Депай

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