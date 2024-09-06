Экс-игрок Барселоны перейдет в чемпионат Бразилии
Коринтианс усилится Мемфисом Депаем.
Бразильский Коринтианс подпишет звезду огромного масштаба для местного чемпионата.
Как сообщает Фабрицио Романо, «черно-белые» усилятся Мемфисом Депаем, который ныне пребывает в статусе свободного агента.
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Голландец подпишет соглашение до 2026 года. Финансовые детали остаются неизвестными.
Последним клубом Депая был Атлетико Мадрид. Также он выступал за ПСВ, Лион, МЮ и Барселону.
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