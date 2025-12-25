iSport.ua
Милан рассмешил обладателя Кубка Бразилии отступными за голкипера

Первый блин вышел комом.
Сегодня, 19:57       Автор: Антон Федорцив
Уго Соуза / Getty Images
Уго Соуза / Getty Images

Итальянский Милан проявил предметный интерес к вратарю Уго Соузы. Бразильский Коринтианс отклонил первое предложение "Россонери", утверждает инсайдер Вене Казагранде в X.

Многократный чемпион Италии предложил за кипера 6 млн евро. Еще 2 млн за Соузу "мушкетеры" могли получить в качестве бонусов. Однако, представители Коринтианса считают эту сумму слишком низкой.

В сезоне 2025 года Соуза провел 56 поединков во всех турнирах, в которых пропустил 50 мячей. В то же время голкипер 26 матчей завершил клиншитом. "Мушкетерам" принадлежат 60 % прав на бразильца, а еще 40 % – Фламенго из Рио-де-Жанейро.

Кстати, столичная Рома сделала первое предложение за нападающего сборной Италии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан фламенго коринтианс Уго Соуза

