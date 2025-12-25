Рома сделала первое предложение за нападающего Атлетико

Стороны пока не сошлись по условиям.

Итальянская Рома стремится подписать форварда Джакомо Распадори. "Волки" предложили мадридскому Атлетико арендовать резервиста, сообщает Marca.

Представитель Серии A оценил сделку до конца сезона в 2 млн евро. Также Рома готова заложить в договор опцию выкупа Распадори за 20 млн. Тем не менее, "матрасники" стремятся сделать пункт покупки обязательным.

Распадори в нынешнем сезоне провел 14 поединков во всех турнирах (2 гола, 3 ассиста). Нападающий только летом перебрался в Испанию. Контракт итальянца с Атлетико рассчитан до лета 2030 года.

Тем временем английский Ливерпуль рассмотрит покупку форварда Александера Серлота из Атлетико.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!