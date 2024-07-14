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Хавбек сборной Франции подтвердил свой интерес к итальянскому гранду

Юссуф Фофана намерен покинуть Монако.
Сегодня, 11:09
Юссуф Фофана / Getty Images
Юссуф Фофана / Getty Images

Полузащитник Монако Юссуф Фофана хочет перейти в Милан, пишет Фабрицио Романо.

Ранее уже сообщалось, что опорник предпочитает итальянский чемпионат английскому, однако сейчас игрок этот подтвердил.

По информации инсайдера, Фофана провел переговоры с руководством Монако и сообщил им, что хочет уйти в Милан.

"Россонери" в свою очередь намерены несколько сбить цену, так как не хотят платить требуемые 30 млн евро. Учитывая, что у Фофана остался год по контракту и новый он подписывать не будет, монегаски могут пойти на уступки.

Ранее также сообщалось, что Милан интересуется немецким форвардом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан

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