Ракитич рассказал, в чем Барселона уступает Реалу

Хорват не в восторге от того, как меняются футболисты у каталонской команды.

Бывший полузащитник Барселоны Иван Ракитич высказался о смене поколений в стане "сине-гранатовых" и Реала.

"Что касается Реала, то если в Барселоне поколения сменяются слишком быстро, у них это происходит постепенно".

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"Модрич и Кроос все еще в клубе, присматривают за молодыми игроками, тогда как в Барселоне происходят слишком быстрые изменения", – заявил хорват в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, в турнирной таблице Ла Лиги Барселона идет на втором месте, отставая от лидируюещго Реала на 11 очков.

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