iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ракитич рассказал, в чем Барселона уступает Реалу

Хорват не в восторге от того, как меняются футболисты у каталонской команды.
Сегодня, 20:51
Иван Ракитич / Getty Images
Иван Ракитич / Getty Images

Бывший полузащитник Барселоны Иван Ракитич высказался о смене поколений в стане "сине-гранатовых" и Реала.

"Что касается Реала, то если в Барселоне поколения сменяются слишком быстро, у них это происходит постепенно".

Читай также: "Он мог бы стать лучшим левым защитником мира": Ракитич подколол на интервью Месси

"Модрич и Кроос все еще в клубе, присматривают за молодыми игроками, тогда как в Барселоне происходят слишком быстрые изменения", – заявил хорват в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, в турнирной таблице Ла Лиги Барселона идет на втором месте, отставая от лидируюещго Реала на 11 очков.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Иван Ракитич

Статьи по теме

Барселона подпишет новый контракт с перспективным защитником Барселона подпишет новый контракт с перспективным защитником
Хави попросили убрать всех родственников из тренерского штаба Хави попросили убрать всех родственников из тренерского штаба
Барселона установила ценник на игрока, которого арендует Жирона Довбика и Цыганкова Барселона установила ценник на игрока, которого арендует Жирона Довбика и Цыганкова
"Он мог бы стать лучшим левым защитником мира": Ракитич подколол на интервью Месси "Он мог бы стать лучшим левым защитником мира": Ракитич подколол на интервью Месси
Помочь журналистам

Видео

Ошибка и сэйвы Лунина в обзоре матча Реал – Барселона
Ошибка и сэйвы Лунина в обзоре матча Реал – Барселона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк установила личный рекорд, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: провал Крутых, Джокович первая ракетка мира
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров

Последние новости

Европа22:22
Ливерпуль находится в шаге от назначения нового тренера
Бокс22:18
Узелков сообщил о выписке из больницы после операции на сердце
Европа21:49
Президент Ла Лиги оценил предстоящий переход Мбаппе в Реал
Бокс21:32
"Это лучшая версия Тайсона": Брат Фьюри оставил предупреждение Усику перед боем
Европа21:21
Рэшфорд - о критике: Издевательство, которое длится месяцами
Бокс20:59
Богачук оценил вероятность проведения боя с Фундорой
Европа20:51
Ракитич рассказал, в чем Барселона уступает Реалу
Европа20:25
Лунин остался в запасе Реала на матч с Реал Сосьедадом
Европа20:19
"Amor Verdadero": Икарди и Ванда опубликовали совместный клип
Европа и мир20:00
ЧМ-2024 по хоккею, Дивизион ІВ: расписание и результаты матчей сборной Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK