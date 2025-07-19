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Футбол

Экс-игрок Барселоны стал гендиректором топ-клуба европейского чемпионата

Иван Ракитич получил должность функционера в Гайдуке.
Сегодня, 22:30       Автор: Василий Медвидь
Иван Ракитич / Getty Images
Иван Ракитич / Getty Images

Экс-футболист Барселоны и сборной Хорватии Иван Ракитич начал функционерскую карьеру.

Как сообщает пресс-служба Гайдука, Ракитич стал гендиректором хорватского гранда. Детали контракта с Иваном неизвестны.

Хорват будет помогать в клубе, где заканчивал свою игровую карьеру, его спортивному директору Горану Вучевичу, который отвечает за трансферную политику.

"Я искренне благодарю президента Ивана Биличича и спортивного директора Горана Вучевича за доверие, которое они мне оказали. Я хочу помочь Гайдуку, и это моя единственная цель и мотивация в данный момент.

Я хочу работать и выкладываться на 100%, чтобы помочь клубу становиться лучше, и Гайдук будет иметь в своем распоряжении мои знания, опыт и контакты в футбольном мире.

Могу только заверить фанатов, что на этой новой должности вы можете ожидать от меня всего того пота и усилий, которые я вложил в Гайдук как игрок в прошлом году", - сказал Ракитич.

Напомним, ранее сообщалось, что Барселона подпишет звездного вингера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хайдук Иван Ракитич

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