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"Спасибо футбол за все": Ракитич объявил о завершении карьеры

Хорватский футболист обратился к фанатам.
Сегодня, 15:55       Автор: Митя Шитко
Иван Ракитич / Getty Images
Иван Ракитич / Getty Images

Бывший полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич завершил карьеру футболиста.

37-летний игрок прокомментировал свое решение.

"Дорогой футбол. Ты был частью моей жизни с самого первого дня. От полей Мелина, моего родного города в Швейцарии, до самых больших стадионов мира, ты всегда был рядом.

Футбол дал мне больше, чем я когда-либо мечтал. Дал друзей, эмоции, радость и слезы, дал целую жизнь. А теперь время прощаться. Даже если я уйду из футбола, футбол никогда не уйдет от меня".

Последним клубом в карьере Ракитича был Хайдук. До этого Иван играл за Базель, Шальке, Севилью, Барселону и Аль-Шабаб.

За карьеру футболист выигрывал Лигу чемпионов (2015) и дважды Лигу Европы (2014, 2023). Четыре раза становился чемпионом Испании и обладателем Кубка Испании, а еще – был победителем клубного чемпионата мира.

В составе сборной Хорватии Ракитич провел 106 матчей за сборную Хорватии, в составе которой становился серебряным призером чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что легенда известного украинского клуба объявил об уходе после 15 лет в коллективе.

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