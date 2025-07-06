Легенда известного украинского клуба объявил об уходе после 15 лет в коллективе

Капитан полтавской Ворсклы Игорь Пердута объявил об уходе из клуба. Об этом стало известно из обращения, опубликованного на официальном сайте полтавчан.

Пердута поблагодарил Ворсклу и Полтаву за 15 лет жизни, которые он провел в этом клубе и городе.

"Дорогой ФК Ворскла Полтава, спасибо Вам за 15 лет моей жизни! В Полтаве я прожил лучшие события в моей жизни. Здесь создавалась моя семья. В 2014-м женился, а в 2017 году впервые стал папой, родилась моя доченька Эмочка. В 2020-м - появилась на свет вторая дочь, Алисочка. Появилось много друзей, хороших знакомых. И все это было в Полтаве в дружной семье Ворсклы. Очень люблю этот город, здесь хорошие люди, я чувствовал себя как дома. В футбольной жизни эмоции, которые были на протяжении 15 лет, незабываемые: «бронза» чемпионата УПЛ, два финала Кубка Украины, Лига Европы, Лига конференций. Конечно, случалось и отчаяние, но без этого, к сожалению, невозможно.

Спасибо всем работникам ФК Ворскла, которые отвечали за поле, за чистую форму, за вкусную еду на стадионе, за чистоту. Спасибо администраторам, бухгалтерам, массажистам, врачам, футболистам, тренерам, руководству и всем людям, с которыми я пересекался. Спасибо болельщикам, ультрас команды. Вы - невероятные. Ваша поддержка всегда чувствовалась. Спасибо за этот период моей жизни".

Игорь также отметил, что он оставляет в Полтаве часть своего сердца и с радостью будет возвращаться в этот город снова и снова.

«Пришло время прощаться с моей родной Ворсклой, с Полтавой. Часть моего сердца остается здесь. Я буду с радостью приезжать и вспоминать все, что здесь прожил. Всех крепко обнимаю. До встречи!», - написал Пердута.

Напомним, ранее легендарный легионер Ворсклы возглавил клуб Второй лиги Украины.

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