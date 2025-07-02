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Футбол

Легендарный экс-игрок украинского клуба возглавил команду из Второй лиги

Йован Маркоски вернулся в наш футбол.
Сегодня, 19:42       Автор: Василий Медвидь
Йован Маркоски / Гирнык-Спорт / Getty Images
Йован Маркоски / Гирнык-Спорт / Getty Images

45-летний серб Йован Маркоски снова стал частью украинского футбола.

Маркоски возглавил Горняк-Спорт. Об этом сообщила пресс-служба клуба из Второй лиги.

Для Йована это второй опыт работы главным тренером. Ранее он возглавлял Раднички Обреновац на родине.

Большую часть своей игровой карьеры специалист провел в полтавской Ворскле. За ворсклян Маркоски выступал в течение 9 сезонов.

Напомним, ранее сообщалось, что польский клуб снова арендовал талант Динамо.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Йован Маркоски

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