Польский клуб продлил аренду игрока Динамо

Лехия будет иметь Антона Царенко в своем распоряжении еще один сезон.

Польская Лехия сохранит украинца Антона Царенко в своем составе.

Как сообщает пресс-служба «зелено-белых», Царенко проведет еще один сезон в составе клуба. Гданьскому коллективу удалось договориться о продлении аренды с Динамо.

Условия договоренностей между клубами остаются неизвестными.

В прошлом сезоне Антон провел в составе Лехии 30 матчей, отдав 2 ассиста и забив 2 мяча.

Напомним, ранее сообщалось, что Динамо нацелилось на защитника бразильского клуба.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!