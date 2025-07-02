iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Польский клуб продлил аренду игрока Динамо

Лехия будет иметь Антона Царенко в своем распоряжении еще один сезон.
Сегодня, 18:35       Автор: Василий Медвидь

Польская Лехия сохранит украинца Антона Царенко в своем составе.

Как сообщает пресс-служба «зелено-белых», Царенко проведет еще один сезон в составе клуба. Гданьскому коллективу удалось договориться о продлении аренды с Динамо.

Условия договоренностей между клубами остаются неизвестными.

В прошлом сезоне Антон провел в составе Лехии 30 матчей, отдав 2 ассиста и забив 2 мяча.

Напомним, ранее сообщалось, что Динамо нацелилось на защитника бразильского клуба.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Хорватский клуб вернул украинского нападающего в Сандерленд Хорватский клуб вернул украинского нападающего в Сандерленд
"Два убийцы": Известный промоутер выбрал соперника для Уайлдера "Два убийцы": Известный промоутер выбрал соперника для Уайлдера
"Любой, кто разбирается, видел это": Фьюри верит, что одолел Усика в реванше "Любой, кто разбирается, видел это": Фьюри верит, что одолел Усика в реванше
Легендарный экс-игрок украинского клуба возглавил команду из Второй лиги Легендарный экс-игрок украинского клуба возглавил команду из Второй лиги

Видео

Альварес и Кроуфорд встретились в Лас-Вегасе в рамках промо-тура будущего боя
Альварес и Кроуфорд встретились в Лас-Вегасе в рамках промо-тура будущего боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на одну позицию, Калинина продолжила падение, а Швентек ворвалась в первую пятерку
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: первые матчи на женском чемпионате Европы
просмотров

Последние новости

Европа20:58
Хорватский клуб вернул украинского нападающего в Сандерленд
Бокс20:29
"Два убийцы": Известный промоутер выбрал соперника для Уайлдера
Бокс19:50
"Любой, кто разбирается, видел это": Фьюри верит, что одолел Усика в реванше
Украина19:42
Легендарный экс-игрок украинского клуба возглавил команду из Второй лиги
Европа19:23
Бавария, Ливерпуль и Тоттенхэм нацелились на французского защитника
Теннис19:10
Украинцы на Уимблдоне: Костюк с победы стартовала в парном разряде, Свитолина проведет второй матч
Теннис18:59
Еще одна сенсация: полуфиналистка прошлогоднего Уимблдона проиграла теннисистке из второй сотни рейтинга
Европа18:48
Луческу собрался покинуть пост тренера сборной Румынии
Европа18:35
Польский клуб продлил аренду игрока Динамо
Бокс17:58
"Это стало бы концом": Промоутер Джошуа ответил на вызов Пола
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK