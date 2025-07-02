Динамо интересуется молодым бразильцем

Киевское Динамо намерено усилить линию защиты.

Как сообщает UOL Esporte, «бело-синие» интересуются игроком Коринтианса Жоау Педро Чокой. Интерес к центрбеку - долгосрочный, Динамо уже делало предложение в начале года, но тогда его отклонили, а сейчас клубы вернулись к переговорам.

Столичный клуб проинформировали об условиях потенциальной сделки, но источник не уточняет никаких деталей.

Напомним, что защитник, которым ранее интересовалось Динамо, оказался в немецком клубе

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