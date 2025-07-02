iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Динамо интересуется молодым бразильцем

Киевляне могут подписать центрбека Коринтианса.
Сегодня, 15:28       Автор: Василий Медвидь
Жоау Педро Чока / Instagram
Жоау Педро Чока / Instagram

Киевское Динамо намерено усилить линию защиты.

Как сообщает UOL Esporte, «бело-синие» интересуются игроком Коринтианса Жоау Педро Чокой. Интерес к центрбеку - долгосрочный, Динамо уже делало предложение в начале года, но тогда его отклонили, а сейчас клубы вернулись к переговорам.

Столичный клуб проинформировали об условиях потенциальной сделки, но источник не уточняет никаких деталей.

Напомним, что защитник, которым ранее интересовалось Динамо, оказался в немецком клубе

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

"Это стало бы концом": Промоутер Джошуа ответил на вызов Пола "Это стало бы концом": Промоутер Джошуа ответил на вызов Пола
Новичок АПЛ усилится игроком Челси Новичок АПЛ усилится игроком Челси
Проблемный французский клуб установил ценник на своего игрока Проблемный французский клуб установил ценник на своего игрока
Арсенал определился с приоритетной целью на летнее трансферное окно Арсенал определился с приоритетной целью на летнее трансферное окно

Видео

Альварес и Кроуфорд встретились в Лас-Вегасе в рамках промо-тура будущего боя
Альварес и Кроуфорд встретились в Лас-Вегасе в рамках промо-тура будущего боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на одну позицию, Калинина продолжила падение, а Швентек ворвалась в первую пятерку
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: первые матчи на женском чемпионате Европы
просмотров

Последние новости

Бокс17:58
"Это стало бы концом": Промоутер Джошуа ответил на вызов Пола
Европа17:55
Новичок АПЛ усилится игроком Челси
Европа17:38
Проблемный французский клуб установил ценник на своего игрока
Европа16:59
Арсенал определился с приоритетной целью на летнее трансферное окно
Европа16:27
Челси оформил трансфер бразильского нападающего
Другие страны15:59
Суарес определился с будущим по завершении своего контракта
Украина15:28
Динамо интересуется молодым бразильцем
Европа14:59
Немецкий топ-клуб побил собственный трансферный рекорд
Бокс14:45
"У него есть шанс": Роберт Гарсия назвал победителя боя Кроуфорд - Альварес
Европа14:37
Амбициозный новичок саудовского чемпионата договорился об еще одном громкий трансфер
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK