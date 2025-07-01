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Футбол

Защитник, которым интересовалось Динамо, перешел в немецкий клуб

Име Окон пополнил ряды Ганновера.
Сегодня, 23:02
Име Окон
Име Окон

Защитник Име Окон, которым интересовалось киевское Динамо, нашел новый клуб.

Южноафриканец перебрался в немецкий Ганновер. Об этом сообщила пресс-служба «зелено-черных».

Трансфер Окона оформлен на правах свободного агента. Детали контракта неизвестны.

Напомним, ранее сообщалось, что Динамо начало предсезонную подготовку.

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