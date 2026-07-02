Карпаты вернули на родину украинского форварда

Назарий Русин будет выступать за львовский клуб.

Карпаты официально объявили о подписании Назария Русина.

27-летний украинец снова будет играть в УПЛ, которую покинул в 2023 году.

Тогда форварда выкупил Сандерленд, однако прижиться в клубе Русин не смог. Выступал в аренде за Хайдук и Арку.

В итоге у украинца завершился контракт, который английский клуб не стал продлевать. Карпаты предложили Русину свое соглашение на три года.

Ранее также сообщалось, что форвард Динамо притягивает интерес европейских клубов.

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