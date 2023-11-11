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Футбол

Гвардиола определился с преемником Де Брюйне

Пакета может перебраться в стан "горожан".
Сегодня, 15:18
Лукас Пакета / Getty Images
Лукас Пакета / Getty Images

Хавбек Вест Хэма Лукас Пакета попал в сферу интересов Манчестер Сити. Об этом сообщает издание UOL.

Английский гранд активно следит за ситуаций вокруг бразильского игрока и скандала касаемо его проблем с нелегальными ставками. В случае окончания всех расследований, "горожане" готовы оформить трансфер полузащитника.

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Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола видит в Пакета долгосрочную замену Кевину Де Брюйне. Трансфер игрока может обойтись в 110 млн евро.

В текущем сезоне на счету 26-летнего бразильца один гол и один ассист в десяти матчах АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Вест Хэм Лукас Пакета

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