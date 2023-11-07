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Манчестер Сити нацелился на одного из главных немецких талантов

"Горожане" давно следят за Флорианом Вирцом.
Сегодня, 10:57
Флориан Вирц / Getty Images
Флориан Вирц / Getty Images

Манчестер Сити может усилить свой центр поля. 

Как сообщает издание 90min, "горожане" заинтересованы в услугах Флориана Вирца. За футболистом следят уже долгое время, скауты манкунианцев присутствовали на последнем матче Байера.

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Трансфер может обойтись в 80 млн евро.

Отметим, что в текущем сезоне на счету Вирца  6 голов и 9 ассистов в 15 матчах. 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Флориан Вирц

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