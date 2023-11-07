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Холанд может пропустить следующий матч Лиги чемпионов

Норвежец может не сыграть против Янг Бойс.
Сегодня, 09:25
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Сегодня, 7 ноября, начнутся матчи четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, и Манчестер Сити должен будет сыграть с Янг Бойс.

"Горожане" могут понести серьезную потерю в преддверии поединка. Участие норвежца Эрлинга Холанда в данном матче под вопросом.

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Форвард получил травму в матче с Борнмутом и до сих пор не восстановился от нее. Как сообщил на предматчевой пресс-конференции Пеп Гвардиола решение об участии игрока будет принято перед самим поединком.

"Я буду прислушиваться к мнению врачей. Если врач скажет, что он готов и у него нет болей, я буду считать, что он может играть.

"Вчера он сказал мне, что чувствует себя гораздо лучше, чем в день игры", - заявил Пеп.

Отметим, что из-за повреждения в предыдущем матче Эрлинг был заменен перед началом второго тайма. 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов Эрлинг Холанд

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