Холанд может пропустить следующий матч Лиги чемпионов

Норвежец может не сыграть против Янг Бойс.

Сегодня, 7 ноября, начнутся матчи четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, и Манчестер Сити должен будет сыграть с Янг Бойс.

"Горожане" могут понести серьезную потерю в преддверии поединка. Участие норвежца Эрлинга Холанда в данном матче под вопросом.

Читай также: Тоттенхэм и Ювентус будут вести борьбу за хавбека Манчестер Сити

Форвард получил травму в матче с Борнмутом и до сих пор не восстановился от нее. Как сообщил на предматчевой пресс-конференции Пеп Гвардиола решение об участии игрока будет принято перед самим поединком.

"Я буду прислушиваться к мнению врачей. Если врач скажет, что он готов и у него нет болей, я буду считать, что он может играть.

"Вчера он сказал мне, что чувствует себя гораздо лучше, чем в день игры", - заявил Пеп.

Отметим, что из-за повреждения в предыдущем матче Эрлинг был заменен перед началом второго тайма.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!