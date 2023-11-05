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Тоттенхэм и Ювентус будут вести борьбу за хавбека Манчестер Сити

Сам игрок вряд ли будет против сменить клубную прописку.
Сегодня, 20:23
Калвин Филлипс / Getty Images
Калвин Филлипс / Getty Images

Тоттенхэм и Ювентус сделали своей трансферной целью одного и того же игрока.

Как сообщает Transfer News Live со ссылкой на Daily Mail, "шпоры" и "старая синьора" намерены приобрести полузащитника Манчестер Сити Калвина Филлипса, который не пользуется популярностью у главного тренера "горожан" Пепа Гвардиолы.

С момента своего перехода из Лидса летом 2022 года 27-летний англичанин так и не сумел завоевать место в стартовом составе Ман Сити, что может вынудить его сменить команду. Transfermarkt оценивает хавбека в 28 миллионов евро.

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В нынешнем сезоне Калвин Филлипс принял участие в семи матчах во всех турнирах, отыграв в сумме всего 186 минут, за которые отметился лишь одной желтой карточкой.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус тоттенхэм Манчестер Сити

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