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Галатасарай досрочно расторгнет аренду игрока Тоттенхэма из-за его лишнего веса

Турецкий клуб откажется о Ндомбеле.
Сегодня, 16:41
Танги Ндомбеле / Getty Images
Танги Ндомбеле / Getty Images

Хавбек Галатасарая Танги Ндомбеле, права на которого принадлежат Тоттенхэму, может вернуться в Лондон. Об этом сообщает издание Fotospor.

У французского футболиста есть лишний вес, с которым он отказывается бороться. После прибытия в турецкий клуб индекс жировой массы игрока составлял 20% при норме 11-12%.

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Ндомблеле дали пару месяцев на исправление ситуации, однако полузащитник не сумел сбросить 6 кг, ввиду чего Галатасарай намерен вернуть игрока назад в Лондон, тем самым разорвав аренду.

Напомним, с момента переезда Танги в Тоттенхэм в 2019 году, ему не только не удалось закрепиться в своем клубе, но и многочисленные аренды не помогают ему найти "свою" команду.

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