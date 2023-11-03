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Эвертон пытается договориться с Тоттенхэмом об изменении условий трансфера Алли

"Ириски" не хотят платить деньги в случае, если игрок выйдет на поле определенное количество раз.
Сегодня, 12:45
Деле Алли / Getty Images
Деле Алли / Getty Images

Эвертон ведет переговоры с Тоттенхэмом о пересмотре пункта о выплате за трансфер Деле Алли в размере 10 миллионов фунтов, сообщает The Telegraph.

Алли перебрался в стан "ирисок" на правах свободного агента зимой 2022 года. Однако в договоре между клубами прописан пункт, по которому мерсисайдцы должны будут заплатить "шпорам" 10 миллионов в том случае, если 27-летний англичанин проведет за Эвертон 20 матчей.

На данный момент на счету Алли 13 появлений на футбольном поле в форме клуба Виталия Миколенко.

Также сообщается, что в договоре есть и другой пункт, связанный с результативными действиями игрока, которыми он ни разу не отличился. Последний раз Деле Алли играл за Эвертон в августе прошлого года.

Напомним, что в прошлом сезоне у Деле Алли состоялась неудачная аренда в Бешикташ, после чего он сообщил о своих проблемах с психическим здоровьем и пристрастии к снотворному.

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