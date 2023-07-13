Экс-звезда Тоттенхэма сделал шокирующее признание об ужасном детстве и лечении от зависимостей

Полузащитник Эвертона Деле Алли, блиставший ранее в составе Тоттенхэма, сделал откровенное признание о том, как его развращали в детстве, как начал торговать наркотиками, а также о зависимости от снотворных, которыми он пытался заглушить психологическую травму.

Об этом 27-летний футболист рассказал в интервью бывшему капитану Манчестер Юнайтед Гари Невиллу, а в момент, когда вспомнил об ужасах, с которыми ему пришлось столкнуться, когда он был еще ребенком, игрок и его собеседник не сдержали слез.

"Я мало говорил об этом, но было несколько инцидентов, которые могут дать вам общее понимание. Когда мне было шесть лет, ко мне приставал мамин друг, который часто бывал у нас дома. Моя мама была алкоголичкой. Меня отправили в Африку, чтобы я научился дисциплине, а потом вернули.

В семь лет я начал курить, а в восемь начал торговать наркотиками. Один пожилой человек сказал мне, что ребенка на велосипеде никто не остановит, поэтому я ездил по району со своим футбольным мячом, а под ним были наркотики. Когда мне было 11 лет, соседский мужчина повесил меня на мосту.

В 12 лет меня усыновили. Это замечательная семья, и я не мог желать лучших людей, они мне очень помогли. Я больше не разговариваю со своими биологическими матерью и отцом. Они вызвали у меня ощущение предательства и обиды, выдвинув обвинения к моей приемной семье в СМИ, когда мне было 18 лет. После этого я не мог поддерживать отношения со своей матерью и не хотел никаких отношений с отцом.

Наркотики и алкоголь стали проблемой, когда я пытался справиться со своей болью. Я стал зависим от снотворных. С нашим расписанием, когда вам приходится просыпаться, чтобы тренироваться рано, и вы не можете заснуть от адреналина, иногда поспать и быть готовым на следующий день - это уже хорошо. Но когда ваша система дофамина и вы сломаны так, как я, это может иметь обратный эффект. Я слишком злоупотреблял ими. Я никогда не боролся проблемой, которая нарастала, и травмами, которые я испытывал, чувствами, которые я держал в себе, я пытался справиться с этим сам.

Я потерял себя на несколько лет, я просто отворачивал всех, когда моя семья, спасшая мою жизнь, плакала, просила меня сказать им, что не так, а я просто не хотел этого делать.

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Наверное, самым печальным моментом для меня был тот, когда Жозе Моуринью, который был тренером Тоттенхэма, перестал задействовать меня в матчах. Я помню, что я был в плохом положении, и я просто посмотрел в зеркало и спросил, могу ли я уйти на пенсию сейчас в 24 года, занимаясь любимым делом. Мне было больно от того, что у меня появилась такая мысль, мне было очень больно, и это была еще одна вещь, которую я должен был нести.

В тот период я много тусовался, но в реальности все было не так, как говорили в прессе. Они называли меня тусовщиком еще до этого. Я не виню Моуринью, я не виню никого. Моя реакция на это была неправильной, но я не мог это контролировать.

То, что Маурисио Почеттино ушел из Тоттенхэма, точно повлияло на меня. Я не мог желать лучшего тренера за то время, когда я там был. Он и его команда - удивительные люди, и они так все понимают. Это не были отношения между футболистом и тренером, это было глубже.

Он с таким пониманием относился к решениям, которые я принимал, и он заботился обо мне как о человеке перед матчами, что мне и требовалось в то время. Мне было тяжело, когда он ушел, и мне было тяжело впустить кого-то другого в тот момент.

Когда я вернулся из Турции после аренды в Бешикташе, я узнал, что мне нужна операция. Психологически я находился в плохом состоянии. Я решил пойти в современное реабилитационное учреждение, занимающееся зависимостями, психическим здоровьем и травмами. Я почувствовал, что мне пора.

Тебе нельзя сказать, чтобы ты шел туда, ты должен принять решение сам. У меня был плохой период. Я полагался на то, что причиняло мне вред. Я просыпался каждый день, выигрывал бой, каждый день тренировался, улыбался, желая показать, что я счастлив.

Внутри я проигрывал битву, и пришло время меняться. Когда мне сказали, что мне нужна операция, я испытал чувство, которое у меня было, когда начался этот период.

Итак, я поехал туда на шесть недель. Эвертон поддерживал меня, я буду благодарен им всегда. Они были такими честными и понимающими, я не мог просить ничего больше в то время, когда я принимал важнейшее решение жизни - делать то, чего я боялся. Но я счастлив, что сделал это.

Идти в реабилитационный центр страшно, но я никогда не мог вообразить, сколько я получу от этого. Я был в плохом положении. Когда я был молод, со мной произошло многое, чего я не мог понять, и я делал глупости, за которые винил себя. Понимание проблемы и ее изучение мне помогло. Я избавился от некоторых дурных чувств, которые тормозили меня", - приводит слова Алли talkSPORT со ссылкой на YouTube-канал The Overlap.

Ранее сообщалось, что Деле Алли кардинально сменил имидж.

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