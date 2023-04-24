Игрок "одного сезона", вечный запасной и провалившийся талант: где сейчас лучшие молодые игроки АПЛ

Английская Премьер-лига подготавливается к тому, чтобы подводить итоги текущего сезона. Организация уже определила номинантов, которые претендуют на попадание в сборную сезона. Среди игроков также есть украинский левый защитник Арсенала Александр Зинченко.

Призы и награды – важная часть для прогресса и развития игроков и лиги. Давайте же вспомним лучших молодых игроков АПЛ за последние десять лет. Среди прекрасных футболистов есть те, кто уже завершил карьеру, погубил ее или, наоборот, находится на пике.

Гарет Бэйл

Сезон: 2012/13

Валлийская звезда за короткий срок сумела доказать и показать всему миру, что является очень перспективным игроком, который может претендовать на наивысшие награды. В сезоне-2012/13 Бэйл феерил в составе лондонского Тоттенхэма, а на него были очереди среди топ-клубов.

Недолго думая, Гарет перебрался в мадридский Реал, который заплатит на тот момент рекордные 100 миллионов евро. В составе королевского клуба Бэйл провел девять сезонов, учитывая его аренду в Тоттенхэм. За это время он выиграл немало трофеев: трижды чемпион Испании, пять раз становился обладателем Лиги чемпионов и много других турниров. Последним же клубом для него стал представитель МЛС Лос-Анджелес, с которым также выиграл трофей.

Как жаль, что в начале текущего года Бэйл завершил карьеру, когда ему было лишь 33. Карьера валлийца была очень насыщенной: великие победы, обидные поражения и много противоречий: самое известное – любовь к гольфу.

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Обидно, что Бэйл мог и сейчас зажигать на топ-уровне, но он выбрал спокойную жизнь ради удовольствия. Из-за неполного раскрытого таланта и потенциала – грустно, но игру он подарил очень яркую и историческую.

Оценка развития карьеры: 9 из 10

Эден Азар

Сезон: 2013/14

Бельгийский дракон оказался в Челси, перейдя из французского Лилля. Уже за короткое время он показал навыки классного мастера и большого таланта. Ему понадобилось два сезона, чтобы заполучить награду лучшего молодого футболиста.

Азар не стал сразу покидать Челси, а продолжил выступать за команду, хоть его мечтой был Реал. Эден хорошо сотрудничал со всеми тренерами, но главное, что постоянно развивался и входил в списки лучших игроков.

Несмотря на все старания Челси удержать его, Азар принял решение перейти в Реал в 2019 году. Мадридцы отдали за него около 100 миллионов евро. Переносясь в сегодняшний день – один из самых провальных трансферов и переходов.

Реал попросту потерял огромные деньги, ведь бельгиец так и не смог закрепиться в команде: травмы, болезни, слабая дисциплина и контроль. Все это привело к тому, что сейчас Эден пылиться на скамейке запасных. За почти четыре года Азар провел за мадридский гранд 75 матчей, в которых забил семь голов и выполнил 12 голевых передач.

Сейчас же бельгиец уже заканчивает карьеру, а новые клубы так и не хотят подписать его. Так что Азар войдет в историю очень противоречивым персонажем.

Оценка развития карьеры: 4 из 10

Харри Кейн

Сезон: 2014/15

Настоящее сердце Тоттенхэма – Харри Кейн. Форвард воспитывался в академии лондонского клуба, получил возможность проявить себя, но так и не зарекомендовал в начале 10-х. Тоттенхэм не ставил крест на игроке, а дал ему возможность поездить по арендам, чтобы потом стать живой легендой.

Вернувшись в первый состав "шпор" Харри понадобилось два сезона, чтобы выиграть трофей – лучшему молодому игроку сезона. Тогда многие критиковали, что Кейн – это игрок одного сезона… Как мы знаем, сейчас все выглядит иначе. Харри – лучший бомбардир Англии, Тоттенхэма и национальной сборной.

Единственное сожаление – он ничего серьезного не выиграл. Ни титул АПЛ, ни Лигу чемпионов, ни на уровне сборных. За ним гонялись гранды, с которыми он обязательно что-то выиграл бы. Однако Кейн выбрал путь продолжать выступать за Тоттенхэм, чтобы достичь успеха именно с ним. Для кого-то разочарование, но как может быть разочарованием, если являешься топ-форвардом современности.

Оценка развития карьеры: 8 из 10

Деле Алли

Сезон: 2015/16, 2016/17

Снова Тоттенхэм и снова талант. Лондонцы заполучили Алли в 2015-м году, купив его у МК Донс. Ему понадобился лишь год, чтобы выиграть приз лучшему молодому игроку АПЛ. Какое было удивление, что он это сделал и в следующем сезоне.

За него руководство Тоттенхэма просило не одну сотню миллионов евро. Это было правильно, ведь Деле разрывал всех и вся. Но, видимо, это был его короткий максимум, а дальше же… глухой запас, скандалы с главными тренерами и партнерами, аренды в Эвертон и Бешикташ.

Сейчас же один из лучших молодых игроков Англии просто уничтожает себя: попадает в различные скандалы, в Турции его освистывают и меняют по ходу первого тайма. Кажется, что это конец. Вопрос лишь в том, когда Алли повесит бутсы на гвоздь, ведь в него уже почти никто не верит.

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Оценка развития карьеры: 1 из 10

Лерой Сане

Сезон: 2017/18

Манчестер Сити в 2016-м году приобрел звездочку из Шальке – Лероя Сане. Уже тогда было понятно, что парень обладает невероятным талантом и умениями: скорость, дриблинг, удар и понимание игры. Сане отлично вписался в модель игры Манчестер Сити, став лидером атаки. Буквально на второй сезон ему удалось выиграть индивидуальный приз – лучший молодой игрок АПЛ.

Несмотря на блеск и яркость, чем-то запоминающимся в Сити он не отметился (по его меркам). В 2020-м году состоялся уход в Баварию, где и выступает по сегодняшний день.

Конечно, у немца все еще впереди, ведь ему сейчас 27 лет. Так что рано судить его, ведь провалов, как у Алли, не было, но и звездного роста – тоже.

Оценка развития карьеры: 6 из 10

Рахим Стерлинг

Сезон: 2018/19

Английский атакующий игрок оказался в Сити в 2015 году, когда покинул Ливерпуль ради титулов и призов. Рахиму достаточно быстро удалось наладить игру и стать новой звездой по меркам АПЛ, за что был награжден индивидуальным призом.

Стерлинг стал основным звеном успеха в Сити в эпоху Хосепа Гвардиолы, но, как часто и бывает, он перестал расти и сбавлял темпы игры. "Горожане" не упустили возможность отпустить игрока в Челси летом прошлого года, где дела пока идут не очень, как у клуба, так и у Стерлинга.

Рахим обладает невероятным талантом, но где-то ему не хватило хладнокровия и искры. Возможно, он подарит нам ее уже в следующем сезоне.

Оценка развития карьеры: 8 из 10

Трент Александер-Арнольд

Сезон: 2019/20

Трент Александер-Арнольд проводит всю карьеру в Англии в составе Ливерпуля, будучи воспитанником клуба. Англичанин стал ключиком успеха команды и игры Юргена Клоппа. Александер-Арнольд на пару с Робертсоном были лучшими крайними защитниками Англии. За свою игру англичанин получил приз лучшему молодому футболисту.

Но прошло буквально пару лет, и игра Ливерпуля немного остановилась, сам Трент подсел. Конечно, его конек — это игра в атаку, опасные навесы и точные штрафные, а вот игра в обороне слаба. Так что ему нужно подсобраться, чтобы вновь претендовать на награды и победы в турнирах.

Оценка развития карьеры: 6 из 10

Фил Фоден

Сезон: 2020/21, 2021/22

Главная звезда Хосепа Гвардиолы после Лионеля Месси. Испанец неоднократно говорил, что не продаст Фодена ни за какие условия и деньги. Правильное и мудрое решение.

Сейчас Фодену лишь 22 года, а его трансферная стоимость составляет 110 миллионов евро. Фил входит в рейтинг лучших игроков, постоянно набирает статистику и просто порой удивляет. Так что его будущее будет успешным, если он продолжит выступать и дальше в таком стиле и с таким желанием.

Оценка развития карьеры: Может перебить всех и во всем

Как мы видим, приз лучшему молодому игроку АПЛ ничего не дает, кроме ответственности. Некоторые гонятся за иллюзиями, некоторые продолжают путь, а некоторые сдаются. Но несмотря на это, в Англии очень много ярких и перспективных молодых футболистов, которые могут подарить экстаз.

Дмитрий Данец