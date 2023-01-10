Сумасшедший забег, гол через себя и жизнь ради сборной: ТОП-5 моментов, когда Бэйл поразил весь мир

В понедельник, 9 января, нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл официально объявил о завершении карьеры.

Данное решение стоило ожидать, ведь 33-летний игрок, хоть и молод, но с каждым месяцем давал понять, что ему не особо хочется играть. Плохое прощание в Реале, парочку феерий в МЛС и неудача на ЧМ-2022 привели к тому, что Гарет повесил бутсы на гвоздь.

Несмотря на плохую концовку, Гарет подарил футболу множество ярких и фантастических моментов, которые вошли в историю футбола.

ISPORT.ua вспоминает все моменты с участием Бэйла, когда он поразил мир.

Триллер с Интером

В далеком 2010-м году Гарет Бэйл еще формировался как футболист, играя то в защите, то в полузащите, то в нападение. Футбольный мир знал про растущий талант, однако чуть-ли не впервые Бэйл заставил говорить всех о себе.

В рамках группового этапа Лиги чемпионов сезона-2010/11 Тоттенхэм на выезде встречался с Интером – действующим чемпионом турнира. Старт встречи был ужасным для "шпор" - уже на 13-й минуте Интер разгромно побеждал, а до этого был удален голкипер Гомес. На перерыв команды ушли при счете – 4:0. Казалось, что встречу можно завершать уже тогда.

После перерыва случился бенефис имени Бэйла. Почти сразу после перерыва забил свой первый гол в поединке, совершив идеальный забег по левому флангу, уйдя от Дзанетти. Под занавес игры Гарет вновь забил, причем гол-близнец – убежал от Дзаннети и угла штрафной пробил в дальний угол. Не прошло и пары минут, как валлиец оформил хет-трик – Гарет получил пас от Леннона и точно пробил в дальний угол.

Тоттенхэм не сумел избежать поражения, но Гарет стал тем футболистом, про которого говорили весь в тот вечер. Несмотря на неудачу команды, Бэйл удивил всех, вписав имя в историю Лиги чемпионов.

Сумасшедший рывок в финале Кубка Испании

Скорость и дриблинг – это слова синонимы, когда говоришь о Бэйле. Все мы знаем, что это феноменальный футболист, который не оставляет равнодушных: любят или ненавидят, возносят или топят.

Одним из самых феноменальных голов Бэйл забил в Кубке Испании, в котором играли Реал и Барселона. Тогда Гарет был главной звездой, ведь Криштиану Роналду пропускал игру через дисквалификации.

Мадридцы забили первыми в первом тайме (автор гола Ди Мария), но Барселона ответила во втором тайме (забил Бартра). Все шло к тому, что будет дополнительное время, но на 85-й минуте случилось чудо.

Барселона неудачно воспользовалась угловым, в результате чего Реал провел феноменальную контратаку. Иско отпасовал на Коэнтрау, а тот отдал на Бэйла. Гарет прокинул мяч с центра поля чуть-ли не до штрафной, а его в то время выталкивал с поля Бартра (корпусом и едва-ли не руками). Валлиец даже выбежал с поля на несколько метров, пока Марк был в поле. Несмотря на такой запас, испанец проиграл в скорости, а Бэйл догнал мяч и забил между ног Пинто. Этот гол принес Кубок Испании Реалу, а Гарету славу на века.

Чемпионат Европы-2016

Бэйл с каждым годом своей карьеры больше любил играть за сборную и в гольф. Если второе, то хобби, то вот играть за Уэльс, словно отдать жизнь. Нападающий всегда показывал что-то большое, чем просто игра.

Винцом успеха игры валлийца за сборную можно считать чемпионат Европы-2016, когда Уэльс дошел до полуфинала, где уступил чемпиону – Португалии. Но кто мог поверить, что команда с парочку звезд способна зайти так далеко?

Все началось с группы, где Уэльс стал первым, обойдя Англию, Словакию и россию. В 1/8 финала валлийцы обыграла Северную Ирландию (1:0), а в четвертьфинале оказались сильнее Бельгии (3:1). Полуфинал, как уже говорил, был с Португалией, где разрывал Криштиану Роналду. С ним Уэльс и Бэйл не смогли справиться, но дойти до полуфинала – это успех.

Если рассматривать личную статистику Бэйла, то на чемпионате Европы во Франции он забил три гола, а также принял участие в создании нескольких голевых атак. По итогам турнира Гарет вошел в различные символические сборные, включая от France Football.

Стоит отметить, что всего за сборную Бэйл провел 111 матчей, в которых забил 40 голов и выполнил 22 голевые передачи. Настоящий капитан для уникальной сборной.

Феерия в финале Лиги чемпионов

2018-й год – время, когда Бэйл унывал в Реале. Зинедин Зидан не особо доверял валлийскому нападающему, но не мог не выпускать игрока такого калибра. В тот успешный год Реал дошел до финала Лиги чемпионов, где играл с Ливерпулем.

Для английского гранда это игра запомнилась с массой негативными моментами – травмой Салаха, неудачником Кариусом, а также с гениальной игрой Бэйла. При равном счете во втором тайме Зиданв выпустил Бэйла, который заменил Иско на 61-й минуте игры.

Прошло несколько минут, и фамилия Бэйла звучала на весь НСК Олимпийский в Киеве. Марсело сделал отличный навес на Бэйла, который ударом через себя пробил точно под перекладину. Этот гол мог претендовать на звание лучшего в сезоне, но до этого через себя забил Криштиану Роналду в матче с Ювентусом.

Феноменальный гол – это лишь один пазлл успеха, ведь уже через пару минут Гарет оформил дубль. Если в первом голе вся красота исключительно от удара валлийца, то второй – грубейшая ошибка Кариуса. Несмотря на "помощь со стороны немца", тот финал – один из лучших в истории футбола и Гарета Бэйла.

Хлопнул дверью

Казалось, что карьера Бэйла подходит к своему завершению, а ему осталось сыграть лишь на чемпионате мира. Поэтому летом прошлого года он ушел из Реала, перейдя в Лос-Анджелес из МЛС. Там футболист показывал игру, которая отдаленно напоминала его самого, но случился эпизод, который заставил весь футбольный мир "охнуть".

В рамках финала американской лиги MLS Лос-Анджелес встречался с Филадельфий Юнион. Основное время завершилось 2:2, а Бэйл вышел на замену на 97-й минуте. В овертайме все шло к серии пенальти, пока голкипер Лос-Анджелес не был удален. Затем Филадельфия забила на 120+4 минуте, что приблизило их к трофею.

Уже на 120+8 минуте напомнил о себе Гарет Бейл, который забил головой после подачи. Именного его взятие ворот позволило перевести поединок в серию пенальти, где Лос-Анджелес победил – 3:0. Таким образом, валлиец выиграл свой первый трофей в МЛС.

Как видим, это лишь малая часть того, что подарил нам Бэйл. Можно вспоминать его классные голы со штрафных, дальнобойные удары, индивидуальные действия, а также празднования. Но, несмотря на это, нет никаких сомнений, что Бэйл – это своеобразная изюминка футбола, который творил, создавал и мотивировал.

Дмитрий Данец