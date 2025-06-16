iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Звездный экс-футболист может стать совладельцем английского клуба

Гарет Бэйл может связать себя с Плимутом.
Сегодня, 22:20       Автор: Андрей Безуглый
Гарет Бэйл / Getty Images
Гарет Бэйл / Getty Images

Бывший футболист Гарет Бэйл может стать совладельцем английского клуба, сообщает The Telegraph.

Валлиец ведет переговоры с американским холдингом, который занимается покупкой Плимута.

В случае, если стороны придут к согласию, Бэйл станет совладельцем клуба, а также главным лицом компании владельца.

Нечто подобное ранее подписал Лука Модрич, став совладельцем Суонси.

Напомним, что по итогам прошедшего сезона Плимут вылетел в Лигу 1, а также там играет украинский защитник Максим Таловеров.

Ранее также Ливерпуль назвал цену своего форварда.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гарет Бэйл Плимут Аргайл

Статьи по теме

Таловеров ассистом в первом же матче после травмы помог Плимуту победить Престон Таловеров ассистом в первом же матче после травмы помог Плимуту победить Престон
Эффект Макси: Плимут с Таловеровым неожиданно победил Ливерпуль в Кубке Англии Эффект Макси: Плимут с Таловеровым неожиданно победил Ливерпуль в Кубке Англии
Тренер Плимута прокомментировал подписание Таловерова Тренер Плимута прокомментировал подписание Таловерова
Игрок сборной Украины перебрался в Англию Игрок сборной Украины перебрался в Англию

Видео

Лига наций, волейбол. Обзор неожиданной победы Украины над США
Лига наций, волейбол. Обзор неожиданной победы Украины над США

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" справились с Новой Зеландией на товарищеском турнире
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Калинина выпала из первой сотни, Швентек продолжила падение
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Европа23:05
На Грилиша появился неожиданный претендент
Европа22:50
Гризманн в четвертый раз стал отцом - впервые ребенок родился не 8 апреля
Киберспорт22:45
NaVi Junior обыграли OG и поедут на The International-2025
Европа22:20
Звездный экс-футболист может стать совладельцем английского клуба
Киберспорт22:20
NaVi узнали дату и время матча с лучшей командой мира на BLAST.tv Austin Major 2025
Европа22:01
"Главная цель - избежать позора": Буффон отреагировал на назначение Гаттузо в сборную Италии
Украина21:41
Новый тренер Шахтера хочет пригласить в клуб соотечественника
Другие страны21:31
Клубный чемпионат мира-2025: Челси встретится с Лос-Анджелесом, Бока Хуниорс сыграет с Бенфикой, а Фламенго - с Эсперансом
Бокс21:15
"Я дам ему шанс": Новицкий рассказал делати боя с Сиренко
Европа20:58
Наполи готовится перехватить защитника у других европейских грандов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK