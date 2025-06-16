Звездный экс-футболист может стать совладельцем английского клуба

Гарет Бэйл может связать себя с Плимутом.

Бывший футболист Гарет Бэйл может стать совладельцем английского клуба, сообщает The Telegraph.

Валлиец ведет переговоры с американским холдингом, который занимается покупкой Плимута.

В случае, если стороны придут к согласию, Бэйл станет совладельцем клуба, а также главным лицом компании владельца.

Нечто подобное ранее подписал Лука Модрич, став совладельцем Суонси.

Напомним, что по итогам прошедшего сезона Плимут вылетел в Лигу 1, а также там играет украинский защитник Максим Таловеров.

Ранее также Ливерпуль назвал цену своего форварда.

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