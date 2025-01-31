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Игрок сборной Украины перебрался в Англию

Максим Таловеров стал игроком Плимута.
Сегодня, 12:35
Максим Таловеров / X Плимута
Максим Таловеров / X Плимута

Центрбек сборной Украины Максим Таловеров сменил клубную прописку.

24-летний украинец стал игроком Плимута. Об этом сообщила пресс-служба коллектива.

Сумма трансфера составила 1.5-2 млн евро, что является клубным рекордом «зеленых». Контракт подписан на 3.5 года.

Плимут сейчас идет на последнем месте в Чемпионшипе. От спасительной 21-й позиции их отделяет 7 очков.

Напомним, ранее саудовский клуб подписал Георгия Бущана.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Максим Таловеров Плимут Аргайл

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