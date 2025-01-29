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Аш-Шабаб представил Бущана в качестве своего новичка

Вратарь перешел в саудовский коллектив.
Сегодня, 19:24
Георгий Бущан / Аш-Шабаб
Георгий Бущан / Аш-Шабаб

Вратарь сборной Украины Георгий Бущан сменил клубную прописку.

Бущан перебрался из Динамо в саудовский Аш-Шабаб. Об этом официально сообщила пресс-служба «белых львов».

Украинский голкипер подписал контракт на 3.5 года. Финансовые детали сделки неизвестны.

По неофициальной информации, трансфер обошелся коллективу из Саудовской Аравии в 3.5 млн евро + бонусы.

Ранее стало известно, что Аш-Шабаб нацелился на игрока из топ-чемпионата.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Георгий Бущан Аш-Шабаб

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