Представители Динамо и Буковины стали лучшими игроком и тренером восьмого тура УПЛ

Украинская Премьер-лига назвала лучших игрока и тренера по итогам матчей восьмого тура чемпионата.

Как сообщает официальный сайт УПЛ, лучшим футболистом был признан вратарь Динамо Георгий Бущан, ставший одним из главных героев победного поединка киевлян с Карпатами (1:0).

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При этом 32-летний голкипер провел четвертый подряд "сухой" матч за "бело-синих", еще не пропустив ни одного гола после своего возвращения в киевский клуб.

Звания лучшего тренера удостоился наставник Буковины Сергей Шищенко, команда которого сыграла вничью с одним из лидеров чемпионата Полесьем (2:2).

Также была представлена символическая сборная восьмого тура УПЛ.

Источник: УПЛ

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей УПЛ сезона-2026/27.

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