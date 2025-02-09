Эффект Макси: Плимут с Таловеровым неожиданно победил Ливерпуль в Кубке Англии

Аутсайдер Чемпионшипа неожиданно прошел дальше в кубковом соревновании.

В рамках 1/16 финала Кубка Англии Плимут встретился с Ливерпулем.

Хозяева несмотря на статус аутсайдера играли вполне на равных с грандом не только местного, но и мирового футбола достойно отбивая атаки соперника.

Раз за разом «зеленые» выбегали в контратаки, однако, это не приносило плодов до определенного времени.

На 53-ой минуте команда из второго дивизиона получила право на пенальти. К отметке подошел Райан Гарди. Форвард Плимута спокойно реализовал 11-метровый.

В конце встречи Ливерпуль имел отличный шанс сравнять. Конор Азар и Никола Катич не поладили друг с другом и мяч отскочил к Джеймсу МакКонеллу, однако полузащитник «красных» не попал в пустые ворота.

Таким образом, именно Плимут прошел в следующую стадию Кубка. Их оппонент в 1/8 финала станет известен позже

Плимут - Ливерпуль 1:0

Гол: Гарди, 53 (пен)

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