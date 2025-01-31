Тренер Плимута прокомментировал подписание Таловерова

Наставник Плимута Мирон Муслич поделился мыслями относительно подписания Максима Таловерова.

По словам австрийца, украинский центрбек очень хорошо играет на мяче и имеет хорошие технические навыки.

"С тех пор как я присоединился к Плимуту, я всегда говорил, что мы будем терпеливыми, чтобы привлечь нужных игроков, которые смогут помочь команде.

Мы считаем, что с Максимом мы сделали именно это, поскольку он является командным игроком, который добавит команде роста и физической силы, он также хорошо работает с мячом и имеет хорошие технические навыки".

Мирон также выразил уверенность, что Таловеров добавит вариативности его команде в защитном звене.

"Самое главное - он хороший защитник, который добавит нам вариативности в защитном звене. Я очень рад, что пригласил его в клуб и с нетерпением жду сотрудничества с ним", - заявил Муслич.

Напомним, ранее стали известны детали трансфера Таловерова в Плимут.

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