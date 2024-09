Манчестер Юнайтед отказался покупать Роналду и Бэйла перед уходом Фергюсона

Легенда Манчестер Юнайтед Патрис Эвра заявил, что в 2013 году Криштиану Роналду и Гарет Бэйл согласились присоединиться к манкунианцам.

Во время подкаста "Obi One Podcast" француз рассказал, как вингеры могли оказаться на Олд Траффорд, но клуб отказался отдавать за них в сумме 200 миллионов фунтов.

При этом Эвра указал на то, что это решение клуба повлияло на решение сэра Алекса Фергюсона уйти из футбола.

"Один из самых грустных дней. Я не плакал, я был в шоке", - сказал Эвра о дне, когда Фергюсон объявил о своем уходе.

"Причина в том, что за две недели до этого он привел меня в свой офис и сказал: "Посмотри на этих людей. Они думают, что я ухожу на пенсию, но у меня есть еще 10 лет. Но нам нужно выиграть больше Лиг Чемпионов".

"Он сказал: "Патрис, Криштиану Роналду на 99% согласен вернуться, и Гарет Бэйл". Ему нужно было 200 миллионов фунтов, но клуб отказался давать ему эти деньги. Сейчас они потратили миллиард, неважно".

"Я помню, когда вышел из его офиса, я подумал: "Криштиану вернется, Гарет Бэйл, мы снова в деле". Представьте себе. Вот что он сказал".

