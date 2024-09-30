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Руководство Манчестер Юнайтед не собирается увольнять тен Хага

Боссы клуба продолжат поддерживать нидерландца, несмотря на очередной провал на футбольном поле.
Сегодня, 17:26
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг сохраняет поддержку футбольного руководства клуба, которое не планирует в ближайшее время менять тренера, сообщает Sky Sports.

Руководство считает игру команды в матче с Тоттенхэмом (0:3) неприемлемой. Но это не повлияет на поддержку, которая будет оказана тен Хагу, его тренерскому штабу и игрокам.

По информации источника, на тен Хага оказывается усиленное давление из-за качества игры и результатов команды, а также того факта, что нидерландец потратил уже более 600 миллионов фунтов на трансферы.

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При этом он останется у руля команды на матчи против Порту и Астон Виллы, которые пройдут перед международным перерывом.

Ранее Эрик тен Хаг сам выразил уверенность в том, что руководство Манчестер Юнайтед не уволит его с поста главного тренера.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Эрик тен Хаг

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