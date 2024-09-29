Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 0:3: обзор матча и результат игры 29.09.2024

В воскресенье, 29 сентября, на Олд Траффорд прошел матч шестого тура АПЛ, в котором Манчестер Юнайтед принимал Тоттенхэм.

Оборона манкунианцев продержалась всего три минуты. Микки ван де Вен перехватил мяч на своей половине поля, пробежал вперед, вошел в штрафную и прострелил на дальнюю штангу, где Бреннан Джонсон замкнул передачу.

Хозяева поля продолжили позволять сопернику прорываться через свой центр поля, который явно не справлялся. А дождь, который заливал Манчестер, не помогал никому.

Особенно он не помог Бруно Фернандешу. На 42-й минуте капитан МЮ поскользнулся, в результате чего он высоко поднял ногу и пяткой ударил Джеймса Мэддисона.

Арбитр решил, что это нарушение тянет на красную карточку, которую он португальцу и показал.

У Юнайтед сразу же произошла замена, но по другой причине - травму получил Кобби Мэйну, который лежа наблюдал за тем, как удаляли Фернандеша.

Начало второго тайма стало повторением первого: снова третья минута, снова провал в обороне Манчестера, чем воспользовался Тоттенхэм.

Джонсон из пределов штрафной отдал передачу на Деяна Кулусевски, мяч рикошетом от Маттейса де Лигта отскочил вверх и швед ногой перебросил его через Андре Онана.

Такое преимущество позволило "шпорам" отойти назад. А Юнайтед же, которого вели трибуны, побежал вперед отыгрываться. Но создав несколько интересных моментов, "красные дьяволы" пропустили третий раз.

В этот раз провал произошел во время углового, когда Доминик Соланке остался совершенно один - ему никто не помешал с близкого расстояния довести счет до разгромного.

МЮ попытался забить хотя бы гол престижа, но сил уже не хватало, да и соперник оставлял мало пространства.

В итоге Тоттенхэм заслуженно увозит из Манчестера три очка, которые подняли его на восьмое место. А вот МЮ остается в нижней половине таблицы, опустившись еще ниже (на 12-ю строчку).

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Статистика матча Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм шестого тура АПЛ

Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм 0:3

Голы: Джонсон, 3, Кулусевски, 48, Соланке, 78.

Ожидаемые голы (xG): 1.05 - 3.89

Владение мячом: 37% - 63%

Удары: 10 - 24

Удары в створ: 2 - 11

Фолы: 16 - 15

Манчестер Юнайтед: Онана — Мазрауи, де Лигт, Мартинес, Далот — Мэйну (Маунт, 44), Угарте (Эриксен, 73) — Гарначо, Фернандеш, Рэшфорд (Хойлунд, 73) — Зиркзе (Каземиро, 46).

Тоттенхэм: Викарио — Порро, Ромеро, ван де Вен (Дрэгушин, 81), Удоги (Спенс, 46) — Кулусевски, Бентанкур, Мэддисон (Сарр, 77) — Джонсон (Бергвалль, 76), Соланке, Вернер (Мур, 77).

Предупреждения: Мазрауи, Далот, Маунт, Мартинес, Угарте — Джонсон, Спенс, Порро.

Удаление: Фернандеш, 42 (Манчестер Юнайтед, прямая красная карточка).

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