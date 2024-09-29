iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Рома - Венеция 2:1: обзор матча и результат игры 29.09.2024

Римляне завоевали вторую победу в сезоне, и вторую - под руководством Ивана Юрича.
Сегодня, 17:55
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

В воскресенье, 29 сентября, в Риме на Стадио Олимпико состоялся матч шестого тура итальянской Серии А между Ромой и Венецией.

В стартовом составе римлян снова вышел Артем Довбик, который намеревался продлить свою голевую серию - форвард сборной Украины забивал в трех последних матчах подряд.

К сожалению всех фанатов футболиста, этот оппонент сумел прервать серию украинца, но он не сумел помешать "джаллоросси" победить. Причем гости даже первыми забили на 44-й минуте.

До середины второй половины игры Рома никак не могла отыграться. И лишь на 74-й минуте Брайан Кристанте восстановил паритет, а спустя девять минут Никколо Пизилли вырвал для хозяев поля победу.

В итоге Рома с девятью очками в активе поднялась на девятое место, а Венеция осталась в зоне вылета, заработав всего четыре очка.

Читай также: Цыганков с Жироной упустили выездную победу над Сельтой

Статистика матча Рома - Венеция шестого тура Серии А

Рома - Венеция 2:1
Голы: Кристанте, 74, Пизилли, 83 - Похьянпало, 44.

Ожидаемые голы (xG): 1.10 - 1.74
Владение мячом: 71% - 29%
Удары: 18 - 16
Удары в створ: 6 - 6
Фолы: 6 - 9

Рома: Свилар - Манчини (Бальданци, 58), Н'Дика, Анхелиньо - Челик, Коне (Пизилли, 58), Кристанте, Эль-Шаарави - Суле (Эрмосо, 86), Довбик, Пеллегрини (Паредес, 80).

Венеция: Йоронен - Кандела (Гюткьер, 84), Идзес, Свобода - Дзампано, Кавилья (Андерсен, 77), Эллертссон (Думбия, 76), Хапс - Ористанио (Чрнигой, 77), Похьянпало (Раймондо, 85), Бузио.

Предупреждения: Кристанте - Идзес, Кандела.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Серия А Венеция артем довбик

Статьи по теме

Будущий соперник Шахтера по Лиге чемпионов избежал поражения от Болоньи Будущий соперник Шахтера по Лиге чемпионов избежал поражения от Болоньи
Ювентус с дублем Влаховича разобрался в гостях с Дженоа Ювентус с дублем Влаховича разобрался в гостях с Дженоа
Первые в сезоне голы Лаутаро помогли Интеру победить Удинезе Первые в сезоне голы Лаутаро помогли Интеру победить Удинезе
Экс-футболист сборной Украины оценил выступления Довбика за Рому: У меня не было сомнений в трансфере Экс-футболист сборной Украины оценил выступления Довбика за Рому: У меня не было сомнений в трансфере
Помочь журналистам

Видео

Довбик забил дебютный гол в текущем еврокубковом сезоне
Довбик забил дебютный гол в текущем еврокубковом сезоне

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина и Калинина немного поднялись, Костюк - по-прежнему первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Бокс18:59
Президент Top Rank озвучил условие для победы Фьюри над Усиком в реванше
Европа18:51
Возле стадиона Манчестер Юнайтед установили баннер с подколом в сторону Ди Марии
Бокс18:38
"Точно не уходит на пенсию": Промоутер Джошуа сообщил, сколько тот еще собирается выступать
18:03
ЧМ-2024 по футзалу: Украина встретится с Венесуэлой в 1/4 финала
18:02
ЧМ-2024 по футзалу: Бразилия одолела Марокко, Украина сыграет с Венесуэлой в 1/4 финала
18:00
Украина - Венесуэла: онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЧМ-2024 по футзалу
Европа17:55
Довбик прервал свою голевую серию, но Рома все равно обыграла Венецию
Украина17:45
УПЛ: Оболонь обыграла Ингулец, ничья Руха и Колоса, Левый Берег примет Динамо
Украина17:33
Рух и Колос не определили победителя
Европа17:28
Цыганков с Жироной упустили выездную победу над Сельтой
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK