Рома - Венеция 2:1: обзор матча и результат игры 29.09.2024

Римляне завоевали вторую победу в сезоне, и вторую - под руководством Ивана Юрича.

В воскресенье, 29 сентября, в Риме на Стадио Олимпико состоялся матч шестого тура итальянской Серии А между Ромой и Венецией.

В стартовом составе римлян снова вышел Артем Довбик, который намеревался продлить свою голевую серию - форвард сборной Украины забивал в трех последних матчах подряд.

К сожалению всех фанатов футболиста, этот оппонент сумел прервать серию украинца, но он не сумел помешать "джаллоросси" победить. Причем гости даже первыми забили на 44-й минуте.

До середины второй половины игры Рома никак не могла отыграться. И лишь на 74-й минуте Брайан Кристанте восстановил паритет, а спустя девять минут Никколо Пизилли вырвал для хозяев поля победу.

В итоге Рома с девятью очками в активе поднялась на девятое место, а Венеция осталась в зоне вылета, заработав всего четыре очка.

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Статистика матча Рома - Венеция шестого тура Серии А

Рома - Венеция 2:1

Голы: Кристанте, 74, Пизилли, 83 - Похьянпало, 44.

Ожидаемые голы (xG): 1.10 - 1.74

Владение мячом: 71% - 29%

Удары: 18 - 16

Удары в створ: 6 - 6

Фолы: 6 - 9

Рома: Свилар - Манчини (Бальданци, 58), Н'Дика, Анхелиньо - Челик, Коне (Пизилли, 58), Кристанте, Эль-Шаарави - Суле (Эрмосо, 86), Довбик, Пеллегрини (Паредес, 80).

Венеция: Йоронен - Кандела (Гюткьер, 84), Идзес, Свобода - Дзампано, Кавилья (Андерсен, 77), Эллертссон (Думбия, 76), Хапс - Ористанио (Чрнигой, 77), Похьянпало (Раймондо, 85), Бузио.

Предупреждения: Кристанте - Идзес, Кандела.

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