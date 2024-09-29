Тен Хаг: Я не думаю о том, что меня уволят - мы с владельцами МЮ на одной волне

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг уверен, что его не уволят после разгромного поражения от Тоттенхэма на своем поле.

Нидерландский наставник заявил, что владельцы клуба не просто так решили оставить его минувшим летом.

"Я не думаю о том, что меня уволят. Летом мы все приняли решение остаться вместе, это был четкий план", - цитирует тренера Фабрицио Романо.

"Это решение было принято как группой владельцев и группой лидеров. Также мы приняли решение после тщательного анализа, что нам нужно улучшить как организация, как построить состав".

"Все решения принимались сообща и с пониманием того, что это займет некоторое время. Так что мы все здесь на одной волне, в одной лодке: владельцы, руководство, персонал, игроки и, конечно, я сам".

Ранее капитан Манчестер Юнайтед Бруно Фернандеш заявил, что судья допустил ошибку, показав ему красную карточку за фол на Джеймсе Мэддисоне.

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