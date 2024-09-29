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Фернандеш - о своем удалении: Судья сказал, что я ударил Мэддисона шипами, но этого не было

Португалец считает, что арбитр допустил ошибку.
Вчера, 23:21
Момент с фолом Фернандеша / Getty Images
Момент с фолом Фернандеша / Getty Images

Тоттенхэм устроил побоище на Олд Траффорд, разгромив Манчестер Юнайтед со счетом 3:0 в матче шестого тура АПЛ.

Ключевым моментом в поединке стало удаление Бруно Фернандеша на 42-й минуте за фол на Джеймсе Мэддисоне.

Однако сам капитан манкунианцев считает, что его нарушение правил не заслуживало красной карточки.

"Это не было красной карточкой. Я согласен, что это фол. Но это ни в коем случае не красная карточка! Судья пытался сказать мне, что он видел фол и был явный контакт с шипами, но это неправда".

"Я не касался его ни шипами, ни даже стопой, это был мой голеностоп. Это явный фол, но ни в коем случае не красная карточка".

Источник: Getty Images

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"Я просто хотел прийти сюда, дать интервью и быть самим собой, потому что мои товарищи по команде заслуживают этого за то, что они сделали сегодня без одного человека на поле", - приводит слова хавбека Фабрицио Романо.

Стоит отметить, что данное удаление стало для Бруно Фернандеша первым в составе Манчестер Юнайтед. До этого он провел 241 матч без красной карточки.

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