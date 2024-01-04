Наследник Бэйла: Беллингем, выходя на поле, каждый раз нарушает специфическое правило Ла Лиги

При этом лига закрывает глаза на эти инциденты.

Звезда мадридского Реала Джуд Беллингем пошел по стопам своего предшественника Гарета Бэйла, нарушая то же самое правило Ла Лиги каждый раз, когда он выходит на футбольное поле.

Как сообщает испанское издание AS, пока в других лигах это разрешено, правила чемпионата Испании запрещают футболистам играть с разрезанными гетрами.

Однако это никак не останавливает англичанина, который стал одним из главных открытий нынешнего сезона. Хавбек "бланкос" выходит на поле с характерными дырами в гетрах.

Источник: Getty Images

Читай также: Лунин оценил победу Реала над Мальоркой

Но делает он так не потому что это стильно или ему просто так нравится. По информации источника, на самом деле это связано со здоровьем.

Считается, что слишком тесные гетры часто вызывают у футболистов судороги в икроножных мышцах. А дыры уменьшают давление на мышцы, что улучшает кровоток.

И хотя по правилам так делать нельзя, Ла Лига успешно игнорирует действия Беллингема.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!