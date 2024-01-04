Лунин оценил победу Реала над Мальоркой

В рамках 19-го тура чемпионата Испании Реал на своем поле переиграл Мальорку.

Голкипер "сливочных" Андрей Лунин подвел итоги победы. По словам украинца, команда проделала отличную работу.

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"Хорошее начало 2024. Отличная командная работа, боремся до конца. Благодарю болельщиков за поддержку", - написал Лунин в Instagram.

Напомним, на ISPORT доступно видео гола и обзор матча Реал - Мальорка.

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