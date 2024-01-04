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Анчелотти раскритиковал Лунина в раздевалке после победы над Мальоркой

Итальянец недоволен эмоциональным поведением украинца.
Сегодня, 12:25
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Главный тренер Реала Карло Анчелотти недоволен поведением Андрея Лунина по итогу матча с Мальоркой (1:0) в чемпионате Испании.

Итальянский специалист раскритиковал украинца и Родриго, ведь те получили желтые карточки за споры с арбитром.

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"Мы не можем просто так получать эти карточки, мне не нравится, что они были получены за разговоры", – приводит слова Анчелотти DefensaCentral.

Напомним, на ISPORT доступно видео гола и обзор матча Реал - Мальорка.

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