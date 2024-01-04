Анчелотти рассказал, кто из вратарей сыграет в следующем матче за Реал

В рамках 19-го тура чемпионата Испании Реал на своем поле минимально обыграл Мальорку (1:0). В составе хозяев весь поединок провел Андрей Лунин.

Главный тренер Реала Карло Анчелотти высказался о вратарях команды и сообщил, кто сыграет в следующей игре.

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"У нас два замечательных вратаря. Сегодня играл Андрей Лунин, потому что у Кепы Аррисабалаги были проблемы со здоровьем.

В следующем матче против Арандины в Кубке Испании должен сыграть Кепа, а уже в Саудовской Аравии я приму решение, кто будет играть в Суперкубке", - приводит слова Анчелотти Marca.

Матч Арандина - Реал состоится 6 января. Полуфинальный поединок в Суперкубке Испании у мадридцев состоится 10 января в Саудовской Аравии против Атлетико.

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