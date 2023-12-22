Лунин заставил мадридский Реал пересмотреть планы по поводу Кепы

Форма украинца поставило будущее Аррисабалаги в Мадриде под вопрос.

Мадридский Реал сомневается в том, чтобы подписать Кепу, пишет ESPN.

Издание утверждает, что сейчас мадридский клуб растерян в ситуации с вратарями, виной тому - форма Андрея Лунина.

В последних матчах украинец показывал уверенную игру и сумел вытеснить Аррисабалагу из основного состава.

Руководство Реала, которое поначалу планировало сделать именно испанцами вторым номером теперь сомневается в его необходимости в клубе.

Ранее также сообщалось, что Анчелотти не будет против возвращения Рафаэля Варана.

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