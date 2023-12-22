Анчелотти не против вернуть в Реал бывшую звезду клуба
Карло Анчелотти не будет против потенциального возвращения Рафаэля Варана, пишет AS.
Напомним, что в последнее время многие связывают Варана с возвращением в Реал. Француз выпал из основы МЮ и будто бы хочет вернуться в Реал.
Испанское издание утверждает, что Анчелотти и его тренерский штаб не будут против, если руководство решит вернуть француза.
Сейчас, напомним, в Мадриде эпидемия травм. Выбыли Давид Алаба и Эдер Милитао, однако "сливочные" не горят желанием выходить на трансферный рынок.
В целом, возвращаению Рафаэля мешает только одно - его зарплата, в МЮ он зарабатывает в два раза больше, чем зарабатывал в Мадриде.
Ранее также сообщалось, что в МЮ решили, кем заменить Антони.
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