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Варан официально объявил о завершении профессиональной карьеры

Француз поиграл за Ланс, Реал, Манчестер Юнайтед и Комо.
Сегодня, 12:15
Рафаэль Варан / Getty Images
Рафаэль Варан / Getty Images

Французский защитник Рафаэль Варан официально объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста. Об этом игрок сообщил в своем Instagram.

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В моей карьере я принимал участие во многих вызовах, решал вызовы по вызовам, почти все они должны быть невозможны. Невероятные эмоции, особые моменты и воспоминания, которые останутся на всю жизнь. Вспоминая эти моменты, я с огромной гордостью и чувством удовольствия объявляю о своем уходе из игры, которую мы любим.

Я придерживаюсь самых высоких стандартов, я хочу получиться сильным, а не просто держаться за игру. Нужна большая доза мужества, чтобы прислушиваться к своему сердцу и своему инстинкту. Желания и потребности – две разные вещи. Я падал и вставал тысячу раз, и на этот раз пора остановиться и повесить бутсы во время моей последней игры, выиграв трофей на Уэмбли.

Я любил сразиться за себя, свои клубы, свою страну, своих товарищей по команде и болельщиков каждой команды, за которую я играл. От Ланса до Реала и Манчестер Юнайтед и играя за нашу сборную. Я защищал каждую эмблему всем, что имел, и любил каждую минуту этого путешествия.

Игра на самом высоком уровне – это захватывающие впечатления. Она проверяет каждый уровень вашего тела и разума. Эмоции, которые мы ощущаем, вы не найдете больше нигде. Как спортсмены мы никогда не бываем довольны, никогда не принимаем успех. Это наша природа и то, что нас питает.

Я ни о чем не жалею, я бы ничего не изменил. Я выиграл больше, чем мог даже мечтать, но, кроме наград и трофеев, я горжусь тем, что, несмотря ни на что, я придерживался своих принципов быть искренним, старался оставлять повсюду лучше, чем я видел. Надеюсь, я заставил вас всех гордиться.

И вот новая жизнь начинается вне поля. Я останусь с "Комо". Просто без использования моих бутс и голеней. Что-то о чем я с нетерпением жду поделиться подробнее вскоре.

Сейчас болельщикам каждого клуба, за который я играл, моих товарищей по команде, тренерам и персоналу - от всего сердца благодарю вас за то, что сделали это путешествие особым, чем мои самые смелые мечты могли предсказать", - написал Варан.

Напомним, за свою карьеру Варан поиграл за Ланс, Реал и Манчестер Юнайтед. Последним клубом был итальянский Комо.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рафаэль Варан

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