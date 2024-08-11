Звездный новичок Комо сломался уже на 23-й минуте матча
Проблемы Рафаэля Варана с травмами догнали его и в Италии.
Новичок Комо Рафаэль Варан не смог доиграть первый же свой матч за первую команду.
В воскресенье, Комо встречается с Сампдорией в рамках Кубка Италии, эта игра и стала дебютной для Варана.
Однако уже на 23-й минуте защитник получил повреждение и был вынужден покинуть поле.
Предварительно, считается, у француза мышечные проблемы, а потому он не должен выбыть на долгий срок.
В прошлом сезона Рафаэлб Варан из-за травм сыграл лишь 22 матча.
Ранее также сообщалось, что Полесье потеряло из-за травм уже второго новичка.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!