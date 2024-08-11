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Звездный новичок Комо сломался уже на 23-й минуте матча

Проблемы Рафаэля Варана с травмами догнали его и в Италии.
Вчера, 22:51
Рафаэль Варан / Getty Images
Рафаэль Варан / Getty Images

Новичок Комо Рафаэль Варан не смог доиграть первый же свой матч за первую команду.

В воскресенье, Комо встречается с Сампдорией в рамках Кубка Италии, эта игра и стала дебютной для Варана.

Однако уже на 23-й минуте защитник получил повреждение и был вынужден покинуть поле.

Предварительно, считается, у француза мышечные проблемы, а потому он не должен выбыть на долгий срок.

В прошлом сезона Рафаэлб Варан из-за травм сыграл лишь 22 матча.

Ранее также сообщалось, что Полесье потеряло из-за травм уже второго новичка.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рафаэль Варан

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