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Полесье потеряло новичка, которого подписали на замену другому травмированному новичку

Эдуард Сарапий получил тяжелую травму.
Сегодня, 19:15
Эдуард Сарапий / polissyafc.com
Эдуард Сарапий / polissyafc.com

Защитник Полесья Эдуард Сарапий больше не сыграет до конца года, утверждает ТаТоТаке.

Отметим, что Сарапий перешел в житомирский клуб этим летом и должен был сыграть против Шахтера во втором туре, но не попал даже в заявку.

По информации журналистов, защитник получил тяжелую травму во время тренировки и тепреь ожидает операцию. Предполагается, что Эдуард уже не сыграет в этом году.

И это большой удар для Полесья, ведь Сарапия подписали на замену травмированному ранее и также купленному этим летом Данилу Бескоровайному. 

Напомним, что с расписанием и результатами всех матчей УПЛ вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эдуард сарапий

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