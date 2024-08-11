Полесье потеряло новичка, которого подписали на замену другому травмированному новичку

Защитник Полесья Эдуард Сарапий больше не сыграет до конца года, утверждает ТаТоТаке.

Отметим, что Сарапий перешел в житомирский клуб этим летом и должен был сыграть против Шахтера во втором туре, но не попал даже в заявку.

По информации журналистов, защитник получил тяжелую травму во время тренировки и тепреь ожидает операцию. Предполагается, что Эдуард уже не сыграет в этом году.

И это большой удар для Полесья, ведь Сарапия подписали на замену травмированному ранее и также купленному этим летом Данилу Бескоровайному.

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