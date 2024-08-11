Полесье потеряло новичка, которого подписали на замену другому травмированному новичку
Эдуард Сарапий получил тяжелую травму.
Защитник Полесья Эдуард Сарапий больше не сыграет до конца года, утверждает ТаТоТаке.
Отметим, что Сарапий перешел в житомирский клуб этим летом и должен был сыграть против Шахтера во втором туре, но не попал даже в заявку.
По информации журналистов, защитник получил тяжелую травму во время тренировки и тепреь ожидает операцию. Предполагается, что Эдуард уже не сыграет в этом году.
И это большой удар для Полесья, ведь Сарапия подписали на замену травмированному ранее и также купленному этим летом Данилу Бескоровайному.
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