Защитник Полесья дебютировал за сборную Украины

Эдуард Сарапий вышел в старте "сине-желтых" на товарищеский матч с Албанией.

Во вторник, 31 марта, сборная Украины после вылета из квалификации чемпионата мира-2026 проводит товарищеский матч с Албанией.

В этом поединке в составе украинской национальной команды дебютировал защитник Полесья Эдуард Сарапий.

26-летний игрок житомирской команды ранее заменил в составе "сине-желтых" перед мартовскими матчами травмированного центрбека Сток Сити Максима Таловерова, а на игру с албанцами вышел в старте.

До этого Сарапий уже вызывался в сборную Украины, однако провел три поединка на скамейке запасных, в частности предыдущий отборочный матч ЧМ-2026 со Швецией (1:3).

Матч Украина - Албания проходит в испанской Валенсии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!